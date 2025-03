Book A Business Class Flight With Qatar Airways And Upgrade Your Elite Status

Qatar Airways is rolling out a compelling offer for some of its Privilege Club members, allowing them to elevate their membership status or extend their Platinum tier for an additional year.

Offer Details

Promo Code : LEVELUP

: LEVELUP Booking Period : February 27, 2025, to March 25, 2025

: February 27, 2025, to March 25, 2025 Travel Period : March 1, 2025, to March 31, 2025

: March 1, 2025, to March 31, 2025 Status Upgrade Notification: By April 15, 2025

Eligibility

To take advantage of this offer, members must book a return flight in Business or First Class using the promo code LEVELUP.

The offer is available to Privilege Club members “residing in following countries as per Privilege Club account“.

Eligible Countries

Americas : Antigua And Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Republic Of Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Island, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, St. Lucia, Martinique, Montserrat, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, St Pierre And Miquelon, Puerto Rico, Paraguay, St. Helena, Suriname, El Salvador, St Maarten, Turks And Caicos Islands, Trinidad And Tobago, U.S. Minor Islands, United States Of America , Uruguay, St Vincent & Grenadines, Venezuela, British Virgin Islands, Us Virgin Isl.

: Antigua And Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Republic Of Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Island, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, St. Lucia, Martinique, Montserrat, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, St Pierre And Miquelon, Puerto Rico, Paraguay, St. Helena, Suriname, El Salvador, St Maarten, Turks And Caicos Islands, Trinidad And Tobago, U.S. Minor Islands, , Uruguay, St Vincent & Grenadines, Venezuela, British Virgin Islands, Us Virgin Isl. South West Pacific : Antarctica, American Samoa, Australia, Cocos Islands, Cook Islands, Christmas Island, Fiji, Micronesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, New Caledonia, Norfolk Island, Nauru, Niue, New Zealand, French Polynesia, Papua New Guinea, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis And Fatuna, Samoa

: Antarctica, American Samoa, Australia, Cocos Islands, Cook Islands, Christmas Island, Fiji, Micronesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, New Caledonia, Norfolk Island, Nauru, Niue, New Zealand, French Polynesia, Papua New Guinea, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis And Fatuna, Samoa North Asia: China, Hong Kong China, Japan, North Korea, South Korea, Mongolia, Macau China, Taiwan China

Eligible Origins

Members must start their journey from the following airports

Americas : ATL, BOS, DFW, GRU, IAD, IAH, JFK, LAX, MIA, ORD, PHL, SEA, SFO, YUL, YYZ

: ATL, BOS, DFW, GRU, IAD, IAH, JFK, LAX, MIA, ORD, PHL, SEA, SFO, YUL, YYZ South West Pacific : ADL, AKL, BNE, MEL, PER, SYD

: ADL, AKL, BNE, MEL, PER, SYD North Asia: CAN, CKG, HGH, HKG, HND, ICN, KIX, NRT, PKX, PVG, TFU

Bottom line

This offer presents a fantastic opportunity for eligible Privilege Club members to enhance their loyalty status with Qatar Airways.

For more details and to access the offer, visit the Qatar Airways website.